Мамаева (Мамаева) Матрона Емельяновна
Место рождения
Дата рождения21.03.1849
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1849
Бракосочетание
06.11.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет невеста 17 лет того же займиша крест Емельяна Мамаева дочь. поручители по женеху займ. Якова Коновалова крест. Ксенофонт Егоров, Алексей Евфимов, Ефимм ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Мамаева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1885