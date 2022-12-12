Мамаева (Мамаева) Матрона Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Мамаева) Матрона Емельяновна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.03.1849

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1849

Отец: Мамаев Емельян Ермилович

Мать: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.11.1866 ст.

Муж: Мамаев Алексей Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет невеста 17 лет того же займиша крест Емельяна Мамаева дочь. поручители по женеху займ. Якова Коновалова крест. Ксенофонт Егоров, Алексей Евфимов, Ефимм ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Мамаева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1885
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