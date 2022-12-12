Мамаев Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти07.09.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Мамаев Семён Андреевич
Мать: Мамаева Степанида Ионина
Бракосочетание
06.11.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет невеста 17 лет того же займиша крест Емельяна Мамаева дочь. поручители по женеху займ. Якова Коновалова крест. Ксенофонт Егоров, Алексей Евфимов, Ефимм ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Мамаева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Мамаева Матрона Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1886