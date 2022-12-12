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Мамаев Алексей Семёнович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

07.09.1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Мамаев Семён Андреевич

Мать: Мамаева Степанида Ионина

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.11.1866 ст.

Жена: Мамаева Матрона Емельяновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет невеста 17 лет того же займиша крест Емельяна Мамаева дочь. поручители по женеху займ. Якова Коновалова крест. Ксенофонт Егоров, Алексей Евфимов, Ефимм ... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Мамаева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Мамаева Матрона Емельяновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.09.1886
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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