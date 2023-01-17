Мамаев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Жена: Ольга Михайловна
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет невеста 17 лет из одно НП поручит. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Алексей Ефимов, Егор Ермилов, Терентий Акилов, а по невесте Евфим Михеев и Ал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866