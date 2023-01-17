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Мамаев Алексей Григорьевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Мамаев Григорий Тимофеевич

Мать: Мамаева Марфа Яковлевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Жена: Ольга Михайловна

МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет невеста 17 лет из одно НП поручит. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Алексей Ефимов, Егор Ермилов, Терентий Акилов, а по невесте Евфим Михеев и Ал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1866
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