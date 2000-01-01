Глушков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Кузьма

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Место рождения

д. Даровская Котельнического уезда Вятской губернии

Дата рождения

1725

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Глушков Анкидин

Мать: Ефросинья

д. Даровская Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1754

Сын: Глушков Панкрат

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1760

Сын: Глушков Василий

Мать ребёнка: Пелагея

д. Ключи Круглыжского прихода
Смерть
1799
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