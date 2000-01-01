Глушков Кузьма
Место рожденияд. Даровская Котельнического уезда Вятской губернии
Дата рождения1725
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Глушков Анкидин
Мать: Ефросинья
д. Даровская Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1754
Сын: Глушков Панкрат
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1760
Сын: Глушков Василий
Мать ребёнка: Пелагея
д. Ключи Круглыжского прихода
Смерть
1799