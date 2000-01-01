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Глушков Анкидин

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Место рождения

поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии

Дата рождения

1689

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Глушков Андрей

Мать: Глушкова Ненила (Неонила)

поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Бракосочетание
1722

Жена: Ефросинья

Рождение ребёнка
1722

Сын: Глушков Данил

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1725

Сын: Глушков Кузьма

Мать ребёнка: Ефросинья

д. Даровская Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1738

Сын: Глушков Лаврентий

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Илья

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Кузьма

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
1780
д. Ключи Круглыжского прихода
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