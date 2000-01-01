Глушков Анкидин
Место рожденияпоч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Дата рождения1689
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Глушков Андрей
поч. Плешковский Юрьевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Бракосочетание
1722
Жена: Ефросинья
Рождение ребёнка
1722
Сын: Глушков Данил
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1725
Сын: Глушков Кузьма
Мать ребёнка: Ефросинья
д. Даровская Котельнического уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1738
Сын: Глушков Лаврентий
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Илья
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Кузьма
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
1780
д. Ключи Круглыжского прихода