Глушков Василий
Место рожденияд. Ключи Круглыжского прихода
Дата рождения1760
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Глушков Кузьма
Мать: Пелагея
д. Ключи Круглыжского прихода
Бракосочетание
1785
Жена: Елена
Рождение ребёнка
1786
Сын: Глушков Игнат
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1788
Сын: Глушков Елистрат
Мать ребёнка: Елена
д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
1789
Сын: Глушков Григорий
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1791
Сын: Глушков Самуил
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1794
Сын: Глушков Викуль
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1804
Сын: Глушков Ефрем
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1805
Сын: Глушков Антон
Мать ребёнка: Елена
Смерть
1811
поч. Шалагиновский Вятской губернии