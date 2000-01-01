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Глушков Василий

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Место рождения

д. Ключи Круглыжского прихода

Дата рождения

1760

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Глушков Кузьма

Мать: Пелагея

д. Ключи Круглыжского прихода
Бракосочетание
1785

Жена: Елена

Рождение ребёнка
1786

Сын: Глушков Игнат

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1788

Сын: Глушков Елистрат

Мать ребёнка: Елена

д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
1789

Сын: Глушков Григорий

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1791

Сын: Глушков Самуил

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1794

Сын: Глушков Викуль

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1804

Сын: Глушков Ефрем

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1805

Сын: Глушков Антон

Мать ребёнка: Елена

Смерть
1811
поч. Шалагиновский Вятской губернии
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