(Кузнецова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Кузнецов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Глушков Кузьма
Рождение ребёнка
1754
Сын: Глушков Панкрат
Отец ребёнка: Глушков Кузьма
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Глушков Кузьма
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Глушков Кузьма
Рождение ребёнка
1760
Сын: Глушков Василий
Отец ребёнка: Глушков Кузьма
д. Ключи Круглыжского прихода
Смерть
Неизвестно