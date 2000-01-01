(Кузнецова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Кузнецов Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Глушков Кузьма

Рождение ребёнка
1754

Сын: Глушков Панкрат

Отец ребёнка: Глушков Кузьма

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Глушков Кузьма

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Глушков Кузьма

Рождение ребёнка
1760

Сын: Глушков Василий

Отец ребёнка: Глушков Кузьма

д. Ключи Круглыжского прихода
Смерть
Неизвестно
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