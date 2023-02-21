(Глушкова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глушкова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Глушков Кузьма

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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