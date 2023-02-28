Савичева (Терезова) Пелагея Стефанова
Место рождения
Дата рождения24.04.1853
Дата смерти17.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1853
Отец: Терезов Стефан (Ефимов)
Мать: Терезова Елена Петрова
Бракосочетание
04.11.1873
Муж: Савичев Василий 2-й
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1874
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Рождение ребёнка
03.05.1877
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Савичев 1-Й Михаил Васильев
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Рождение ребёнка
08.07.1882
Дочь: Проявкина Ольга Васильева
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Рождение ребёнка
21.01.1885
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Рождение ребёнка
02.10.1887
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Рождение ребёнка
01.04.1890
Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й
Смерть
17.09.1908