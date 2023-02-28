Савичева (Терезова) Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева (Терезова) Пелагея Стефанова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.04.1853

Дата смерти

17.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1853

Отец: Терезов Стефан (Ефимов)

Мать: Терезова Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1874

Сын: Савичев Иван Васильев

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1877

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Савичев 1-Й Михаил Васильев

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1882

Дочь: Проявкина Ольга Васильева

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1887

Сын: Савичев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Савичев Георгий Васильев

Отец ребёнка: Савичев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.09.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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