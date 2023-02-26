Терезова Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терезова Елена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.11.1837

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1838

Сын: Терезов Павел Стефанов

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1840

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Терезов Александр Стефанов

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1843

Дочь: Матрона мл

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1844

Сын: Терезов Иоанн ст

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1845

Сын: Терезов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1847

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1848

Сын: Терезов Сергей Стефанов

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1849

Дочь: Морина Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1853

Дочь: Савичева Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1855

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1858

Сын: Терезов Николай Стефанов

Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.06.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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