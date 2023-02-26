Терезова Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти25.06.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Сын: Терезов Александр Стефанов
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Матрона мл
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Сын: Терезов Иоанн ст
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Морина Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Савичева Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)
Отец ребёнка: Терезов Стефан (Ефимов)