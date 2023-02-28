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Терезов Александр Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

23.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Терезов Стефан (Ефимов)

Мать: Терезова Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1877

Дочь: Александра Александрова

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Терезов Семён Александров

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Ольга Александрова

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Проявкина Анна Александрова

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Терезов Иоанн Александров

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Рождение ребёнка
04.04.1886

Сын: Терезов Георгий Александров

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1887

Дочь: Наталия Александрова

Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терезова Надежда Павлова

Смерть
23.02.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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