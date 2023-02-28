Терезов Александр Стефанов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти23.02.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Терезов Стефан (Ефимов)
Мать: Терезова Елена Петрова
Рождение ребёнка
18.04.1877
Дочь: Александра Александрова
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
01.02.1879
Сын: Терезов Семён Александров
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Ольга Александрова
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
01.02.1883
Дочь: Проявкина Анна Александрова
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Терезов Иоанн Александров
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
04.04.1886
Сын: Терезов Георгий Александров
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Рождение ребёнка
22.08.1887
Дочь: Наталия Александрова
Мать ребёнка: Терезова Надежда Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терезова Надежда Павлова
Смерть
23.02.1890