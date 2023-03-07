Терезова (Кожечкина) Надежда Павлова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кожечкин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1877
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Рождение ребёнка
01.02.1879
Сын: Терезов Семён Александров
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Ольга Александрова
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Рождение ребёнка
01.02.1883
Дочь: Проявкина Анна Александрова
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Терезов Иоанн Александров
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Рождение ребёнка
04.04.1886
Сын: Терезов Георгий Александров
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Рождение ребёнка
22.08.1887
Дочь: Наталия Александрова
Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно