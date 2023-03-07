Терезова (Кожечкина) Надежда Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терезова (Кожечкина) Надежда Павлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кожечкин Павел

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1877

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Терезов Семён Александров

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Ольга Александрова

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Проявкина Анна Александрова

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Терезов Иоанн Александров

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Рождение ребёнка
04.04.1886

Сын: Терезов Георгий Александров

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1887

Дочь: Наталия Александрова

Отец ребёнка: Терезов Александр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терезов Александр Стефанов

Смерть
Неизвестно
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