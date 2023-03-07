Морина (Терезова) Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морина (Терезова) Екатерина Стефанова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1849

Отец: Терезов Стефан (Ефимов)

Мать: Терезова Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1872

Сын: Морин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1874

Дочь: Вера Яковлева

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1877

Сын: Морин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1879

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Морин Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Морин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1890

Сын: Морин Семён Яковлев

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Морин Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Вера Яковлева

Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морин Яков Кодратов

Смерть
Неизвестно
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