Морина (Терезова) Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения12.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1849
Отец: Терезов Стефан (Ефимов)
Мать: Терезова Елена Петрова
Рождение ребёнка
27.02.1872
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
15.08.1874
Дочь: Вера Яковлева
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
05.09.1877
Сын: Морин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
09.10.1879
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
28.10.1882
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
28.10.1882
Сын: Морин Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
24.04.1890
Сын: Морин Семён Яковлев
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Вера Яковлева
Отец ребёнка: Морин Яков Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морин Яков Кодратов
Смерть
Неизвестно