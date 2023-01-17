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Савичев Андрей Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1887

Отец: Савичев Василий 2-й

Мать: Савичева Пелагея Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1915

Жена: Савичева Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1915
Коллежский регистратор Поречской земской управы
Рождение ребёнка
08.08.1916

Дочь: Людмила Андреева

Мать ребёнка: Савичева Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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