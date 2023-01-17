Савичев Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения02.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1887
Отец: Савичев Василий 2-й
Бракосочетание
08.11.1915
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1915
Коллежский регистратор Поречской земской управы
Рождение ребёнка
08.08.1916
Дочь: Людмила Андреева
Мать ребёнка: Савичева Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно