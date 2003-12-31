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Юдаков Виктор Владимирович

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Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

31.05.1960

Дата смерти

31.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960

Отец: Юдаков Владимир Дмитриевич

Мать: Юдакова Анна Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1984

Дочь: Марина Викторовна

Мать ребёнка: Юдакова Светлана Александровна

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Юдакова Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдакова Светлана Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
31.12.2003
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: гипертрофическая кардиомиопатия
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