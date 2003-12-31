Юдаков Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения31.05.1960
Дата смерти31.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960
Отец: Юдаков Владимир Дмитриевич
Мать: Юдакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1984
Дочь: Марина Викторовна
Мать ребёнка: Юдакова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юдакова Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.2003
Причина смерти: гипертрофическая кардиомиопатия