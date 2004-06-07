Юдакова (Чуприкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.01.1925
Дата смерти07.06.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925
Бракосочетание
01.03.1946
Рождение ребёнка
06.03.1947
Сын: Ксенофонтов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1960
Сын: Юдаков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Юдаков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.05.1962
Дочь: Кузнецова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Юдаков Владимир Дмитриевич
Развод
30.01.1967
Бракосочетание
09.02.1967
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница, почтальон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.2004
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца