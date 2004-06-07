Юдакова (Чуприкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова (Чуприкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.01.1925

Дата смерти

07.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925

Отец: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Мать: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.03.1946

Муж: Ксенофонтов Николай Иванович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1947

Сын: Ксенофонтов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ксенофонтов Николай Иванович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.05.1960

Сын: Юдаков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Юдаков Владимир Дмитриевич

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.05.1962

Дочь: Кузнецова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Юдаков Владимир Дмитриевич

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Развод
30.01.1967

Муж: Ксенофонтов Николай Иванович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.02.1967

Муж: Юдаков Владимир Дмитриевич

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница, почтальон
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
07.06.2004
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца
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