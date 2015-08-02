Юдакова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1964
Дата смерти02.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1984
Дочь: Марина Викторовна
Отец ребёнка: Юдаков Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдаков Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.2015