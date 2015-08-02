Юдакова Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1964

Дата смерти

02.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1984

Дочь: Марина Викторовна

Отец ребёнка: Юдаков Виктор Владимирович

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Юдаков Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаков Виктор Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
02.08.2015
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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