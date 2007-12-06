Юдаков Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1934
Дата смерти06.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1960
Сын: Юдаков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Юдакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1962
Дочь: Кузнецова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Юдакова Анна Ивановна
Бракосочетание
09.02.1967
Жена: Юдакова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.2007
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область