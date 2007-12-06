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Юдаков Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.04.1934

Дата смерти

06.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.05.1960

Сын: Юдаков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Юдакова Анна Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.05.1962

Дочь: Кузнецова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Юдакова Анна Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.02.1967

Жена: Юдакова Анна Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.12.2007
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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