Кузнецова (Юдакова) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.05.1962
Дата смерти25.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1962
Отец: Юдаков Владимир Дмитриевич
Мать: Юдакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1985
Сын: Зяблин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Зяблин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Зяблин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зяблин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель в детском саду
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.2020
Причина смерти: рак