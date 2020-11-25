Кузнецова (Юдакова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Юдакова) Валентина Владимировна

Кузнецова (Юдакова) Валентина Владимировна

avatar

Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.05.1962

Дата смерти

25.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1962

Отец: Юдаков Владимир Дмитриевич

Мать: Юдакова Анна Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1985

Сын: Зяблин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Зяблин Алексей

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Развод
Неизвестно

Муж: Зяблин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зяблин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель в детском саду
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.11.2020
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close