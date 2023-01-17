Коленецкий Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1817 ст.
Дата смерти08.05.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1817 ст.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коленецкий Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Коленецкая Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Коленецкая Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1858 ст.
Сын: Коленецкий Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Коленецкая Пульхерия Алексеевна
Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1888 ст.