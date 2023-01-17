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Коленецкий Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1817 ст.

Дата смерти

08.05.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1817 ст.

Отец: Коленецкий Фёдор Антонович

Мать: Коленецкая Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коленецкий Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Коленецкая Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Коленецкая Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1858 ст.

Сын: Коленецкий Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Коленецкая Пульхерия Алексеевна

Мать ребёнка: Коленецкая Павла Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленецкая Павла Ивановна

Смерть
08.05.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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