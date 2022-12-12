Коленецкая Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коленецкий Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Коленецкий Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
17.02.1817 ст.
Сын: Коленецкий Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Коленецкий Фёдор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно