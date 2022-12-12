Коленецкая Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленецкая Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коленецкий Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Коленецкий Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
17.02.1817 ст.

Сын: Коленецкий Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Коленецкий Фёдор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленецкий Фёдор Антонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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