Коленецкий Фёдор Антонович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти28.10.1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Коленецкий Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коленецкий Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: Коленецкая Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
17.02.1817 ст.
Сын: Коленецкий Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Коленецкая Александра Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1831 ст.