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Коленецкий Фёдор Антонович

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Место рождения

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

28.10.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Коленецкий Антон

Мать: не указана

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коленецкий Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Коленецкая Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
17.02.1817 ст.

Сын: Коленецкий Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Коленецкая Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленецкая Александра Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.10.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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