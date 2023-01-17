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Коленецкая Павла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коленецкий Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Коленецкая Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Коленецкая Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1858 ст.

Сын: Коленецкий Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Коленецкая Пульхерия Алексеевна

Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленецкий Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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