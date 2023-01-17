Коленецкая Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коленецкий Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Коленецкая Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Коленецкая Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.09.1858 ст.
Сын: Коленецкий Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Коленецкая Пульхерия Алексеевна
Отец ребёнка: Коленецкий Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно