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Кочкин Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Малова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Сын: Кочкин Пантелей Петрович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Кочкин Никифор Петрович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Кочкин Гурий Петрович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Кочкин Исак Петрович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Кочкин Осип Петрович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Евдокия Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
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