Кочкин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Малова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кочкин Исак Петрович
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Кочкин Осип Петрович
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочкина Евдокия Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757