Кочкина Евдокия Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина Евдокия Агаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Малова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кочкин Пётр Васильевич

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Сын: Кочкин Пантелей Петрович

Отец ребёнка: Кочкин Пётр Васильевич

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Кочкин Никифор Петрович

Отец ребёнка: Кочкин Пётр Васильевич

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Кочкин Гурий Петрович

Отец ребёнка: Кочкин Пётр Васильевич

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Кочкин Исак Петрович

Отец ребёнка: Кочкин Пётр Васильевич

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Кочкин Осип Петрович

Отец ребёнка: Кочкин Пётр Васильевич

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Пётр Васильевич

Смерть
После 1710
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