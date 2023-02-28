Кочкин Пантелей Петрович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Кочкин Пётр Васильевич
Мать: Кочкина Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Кочкин Ефим Пантелемонович
Мать ребёнка: Кочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кочкин Гурий Пантелемонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кочкин Марко Пантелемонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочкина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749