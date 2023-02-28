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Кочкин Пантелей Петрович

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Место рождения

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1706

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Кочкин Пётр Васильевич

Мать: Кочкина Евдокия Агаповна

Богоявленская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Сын: Кочкин Ефим Пантелемонович

Мать ребёнка: Кочкина Анна Ивановна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Кочкин Гурий Пантелемонович

Мать ребёнка: не указана

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кочкин Марко Пантелемонович

Мать ребёнка: не указана

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
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