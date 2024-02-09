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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
260Богоявленская (Вяз), д. каз.при безымянном ключе.23232699114Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
146. Богоявленская (У вязу), деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 42, жителей 252, 2 торж. — 29-го июня и 1-го ноября. В 1 версте — церковь православная