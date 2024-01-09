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Рымарев Александр

Место рождения

Беларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рымарев Александр

Мать: ?

Беларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1919

Сын: Рымарев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1928

Дочь: Досталь Тамара Александровна

Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рымарева Домна Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Примерно в 10 лет приехал на Мугань (Азербайджан). Село Новоголовка
Упоминание
Неизвестно
В Железноводске стоял полк Александра Рымарева. На кануне революции к нему приехала Домна. Когда белые начали наступать (они были в царской армии, по голосованию перешли к большевикам). На лошадях сво... Показать все
Смерть
Неизвестно
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