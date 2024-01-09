Рымарев Александр
Место рожденияБеларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рымарев Александр
Мать: ?
Беларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1919
Сын: Рымарев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1928
Дочь: Досталь Тамара Александровна
Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Рымарева Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рымарева Домна Ивановна
Упоминание
Неизвестно
Примерно в 10 лет приехал на Мугань (Азербайджан). Село Новоголовка
Упоминание
Неизвестно
В Железноводске стоял полк Александра Рымарева. На кануне революции к нему приехала Домна. Когда белые начали наступать (они были в царской армии, по голосованию перешли к большевикам). На лошадях сво... Показать все
Смерть
Неизвестно