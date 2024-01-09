Рымарева (Пархимович) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1887
Дата смерти09.05.1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887
Отец: Пархимович Иван
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Рождение ребёнка
18.05.1919
Сын: Рымарев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Рождение ребёнка
11.03.1928
Дочь: Досталь Тамара Александровна
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рымарев Александр
Упоминание
Неизвестно
Александр Рымарь Украл Домну (по рассказам дедушки)
Смерть
09.05.1967