Рымарева (Пархимович) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымарева (Пархимович) Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1887

Дата смерти

09.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887

Отец: Пархимович Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Рымарев Александр

Рождение ребёнка
18.05.1919

Сын: Рымарев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Рымарев Александр

Рождение ребёнка
11.03.1928

Дочь: Досталь Тамара Александровна

Отец ребёнка: Рымарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Рымарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Рымарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рымарев Александр

Упоминание
Неизвестно
Александр Рымарь Украл Домну (по рассказам дедушки)
Смерть
09.05.1967
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