(Рымарева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рымарева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1909

Дата смерти

14.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909

Отец: Рымарев Александр

Мать: Рымарева Домна Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1938

Сын: Шупта Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Шупта Василий Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Шупта Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шупта Василий Иванович

Смерть
14.11.1973
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