(Рымарева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1909
Дата смерти14.11.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909
Отец: Рымарев Александр
Мать: Рымарева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1938
Отец ребёнка: Шупта Василий Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Шупта Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1973