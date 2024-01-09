(Рымарев) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Александр
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Беларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Игнат
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Нестер
Отец ребёнка: Рымарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рымарев Александр