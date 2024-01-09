Рымарев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Александр
Мать ребёнка: ?
Беларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Игнат
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Нестер
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно