Рымарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымарев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Александр

Мать ребёнка: ?

Беларусь, Магилевкая губерния, Деревня Калинкович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Игнат

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымарев Нестер

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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