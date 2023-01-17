Брянцев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1858
Отец: Брянцев Александр
Мать: не указана
Сын священника.
Образование
15.06.1881 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии со свидетельством 2 разряда.
Работа или профессия
С 24.11.1881 ст.
Учитель Ильинского земского училища Кадниковского уезда.
Работа или профессия
27.04.1883 ст.
Определен на место помощника настоятеля к Троицкой Верхнетоемской церкви Сольвычегодского уезда.
Бракосочетание
1883
Работа или профессия
22.12.1883 ст.
Уволен от места по прошению.
Рождение ребёнка
22.03.1884 ст.
Дочь: Брянцева Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Работа или профессия
04.08.1884 ст.
Определен на вакансию штатного священника к Спасопреображенской Мужевской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
19.08.1884 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
26.08.1884 ст.
Рукоположен во священника.
Работа или профессия
С 19.09.1884 ст.
Законоучитель Нижеслободского 1-го земского училища.
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.
Дочь: Брянцева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.
Дочь: Брянцева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Награда
21.03.1890 ст.
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
11.04.1892 ст.
Сын: Брянцев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Награда
12.05.1893 ст.
За особенно ревностное проповедование слова Божия в церкви и домах прихожан объявлена благодарность Епархиального Начальства.
Рождение ребёнка
02.03.1894 ст.
Дочь: Брянцева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
31.10.1896
Сын: Брянцев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Награда
31.03.1897 ст.
Награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Брянцева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Брянцева Александра Михайловна
Награда
24.04.1902 ст.
Награжден камилавкою.
Работа или профессия
С 18.10.1905 ст.
Законоучитель Ембского 3-го земского училища.
Награда
19.03.1909 ст.
Награжден наперсным крестом от Святейшего Синода.
Награда
03.02.1912 ст.
Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 3-й степени за 25 летние труды по народному образованию
Смерть
Неизвестно