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Брянцева Лидия Алексеевна

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Место рождения

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.03.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894 ст.

Отец: Брянцев Алексей Александрович

Мать: Брянцева Александра Михайловна

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила полный курс в Вологодском Епархиальном женском училище с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
С ?.08.1910 по 31.12.1910 ст.
Состояла 2-ой учительницей 1-го Рубежского земского училища.
Работа или профессия
С 01.01.1911 ст.
Учительница 3-го Нижеслободского земского училища.
Смерть
Неизвестно
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