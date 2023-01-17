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Брянцева Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1883

Муж: Брянцев Алексей Александрович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.03.1884 ст.

Дочь: Брянцева Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.

Дочь: Брянцева Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Дочь: Брянцева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1892 ст.

Сын: Брянцев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1894 ст.

Дочь: Брянцева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1896

Сын: Брянцев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Дочь: Брянцева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович

Федюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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