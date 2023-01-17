Брянцева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
22.03.1884 ст.
Дочь: Брянцева Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.
Дочь: Брянцева Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.
Дочь: Брянцева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
11.04.1892 ст.
Сын: Брянцев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
02.03.1894 ст.
Дочь: Брянцева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1896
Сын: Брянцев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Брянцева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Брянцев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно