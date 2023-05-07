Кушнир Максим Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.2009
Дочь: Кушнир София Максимовна
Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна
Рождение ребёнка
27.10.2011
Сын: Кушнир Станислав Максимович
Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна
Рождение ребёнка
17.06.2015
Дочь: Кушнир Вера Максимовна
Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна
Рождение ребёнка
25.01.2018
Дочь: Кушнир Мария-Элизабэт Максимовна
Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна
Рождение ребёнка
20.04.2020
Дочь: Кушнир Павлина Максимовна
Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно