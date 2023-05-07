Кушнир Максим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушнир Максим Юрьевич

Кушнир Максим Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.2009

Дочь: Кушнир София Максимовна

Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна

Рождение ребёнка
27.10.2011

Сын: Кушнир Станислав Максимович

Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна

Рождение ребёнка
17.06.2015

Дочь: Кушнир Вера Максимовна

Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна

Рождение ребёнка
25.01.2018

Дочь: Кушнир Мария-Элизабэт Максимовна

Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна

Рождение ребёнка
20.04.2020

Дочь: Кушнир Павлина Максимовна

Мать ребёнка: Кушнир Анастасия Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнир Анастасия Станиславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close