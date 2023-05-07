Кушнир (Колчина) Анастасия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир (Колчина) Анастасия Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1990

Отец: Колчин Станислав Николаевич

Мать: Колчина Наталия Валентиновна

Рождение ребёнка
08.11.2009

Дочь: Кушнир София Максимовна

Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
27.10.2011

Сын: Кушнир Станислав Максимович

Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
17.06.2015

Дочь: Кушнир Вера Максимовна

Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
25.01.2018

Дочь: Кушнир Мария-Элизабэт Максимовна

Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
20.04.2020

Дочь: Кушнир Павлина Максимовна

Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнир Максим Юрьевич

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