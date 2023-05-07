Кушнир (Колчина) Анастасия Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1990
Рождение ребёнка
08.11.2009
Дочь: Кушнир София Максимовна
Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
27.10.2011
Сын: Кушнир Станислав Максимович
Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
17.06.2015
Дочь: Кушнир Вера Максимовна
Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
25.01.2018
Дочь: Кушнир Мария-Элизабэт Максимовна
Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
20.04.2020
Дочь: Кушнир Павлина Максимовна
Отец ребёнка: Кушнир Максим Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно