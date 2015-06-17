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Кушнир Вера Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2015

Отец: Кушнир Максим Юрьевич

Мать: Кушнир Анастасия Станиславовна

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