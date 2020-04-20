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Кушнир Павлина Максимовна
Кушнир Павлина Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.2020
Пол
Женский
Отец
Кушнир Максим Юрьевич
1986 г.р.
Мать
Кушнир (Колчина) Анастасия Станиславовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2020
Отец:
Кушнир Максим Юрьевич
Мать:
Кушнир Анастасия Станиславовна
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