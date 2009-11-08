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Кушнир София Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2009

Отец: Кушнир Максим Юрьевич

Мать: Кушнир Анастасия Станиславовна

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