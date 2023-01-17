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Черников Николай Степанович

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Место рождения

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.02.1911 ст.

Дата смерти

16.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911 ст.

Отец: Черников Степан Васильевич

Мать: Черникова Евдокия Тимофеевна

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1935

Сын: Черников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Черникова Анастасия Михайловна

деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Черников Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

село Романовка Аларчинского района Киргизская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Анастасия Михайловна

Смерть
16.05.1947
село Новотроицкое Сокулукского района Чуйской области Кыргызской республики
Умер от ранений полученных на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
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