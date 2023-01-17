Черников Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения02.02.1911 ст.
Дата смерти16.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1935
Сын: Черников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Черникова Анастасия Михайловна
деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Рождение ребёнка
02.01.1937
Сын: Черников Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
село Романовка Аларчинского района Киргизская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1947
село Новотроицкое Сокулукского района Чуйской области Кыргызской республики
Умер от ранений полученных на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.