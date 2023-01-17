Черников Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

18.06.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.

Сын: Черников Николай Степанович

Мать ребёнка: Черникова Евдокия Тимофеевна

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Евдокия Тимофеевна

Смерть
18.06.1953
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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