Черников Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти18.06.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.
Сын: Черников Николай Степанович
Мать ребёнка: Черникова Евдокия Тимофеевна
Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1953
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область