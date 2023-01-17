Черникова (Карагодина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Карагодина) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.02.1892 ст.

Дата смерти

09.09.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.

Сын: Черников Николай Степанович

Отец ребёнка: Черников Степан Васильевич

Ягодное, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Степан Васильевич

Смерть
09.09.1963
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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