Черникова (Карагодина) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1892 ст.
Дата смерти09.09.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.
Сын: Черников Николай Степанович
Отец ребёнка: Черников Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1963
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область