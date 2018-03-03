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Черников Александр Николаевич

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Место рождения

деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия

Дата рождения

16.05.1935

Дата смерти

03.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935

Отец: Черников Николай Степанович

Мать: Черникова Анастасия Михайловна

деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Рождение ребёнка
03.02.1965

Дочь: Кармина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Черникова Ольга Соломоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Ольга Соломоновна

Смерть
03.03.2018
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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