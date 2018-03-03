Черников Александр Николаевич
Место рождениядеревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Дата рождения16.05.1935
Дата смерти03.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935
деревня Романовка Сокулукского района Чуйской области республики Киргизия
Рождение ребёнка
03.02.1965
Дочь: Кармина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Черникова Ольга Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2018
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область