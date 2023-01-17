Шахов Василий Илиодорович
Место рождения
Дата рождения16.01.1874 ст.
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1874 ст.
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.
Сын: Шахов Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
12.08.1905 ст.
Дочь: Шахова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна
Бракосочетание
21.02.1918 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1945