Шахов Василий Илиодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахов Василий Илиодорович

Шахов Василий Илиодорович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.01.1874 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1874 ст.

Отец: Шахов Илиодор Аполлонович

Мать: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Шахова Варвара Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.

Сын: Шахов Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.

Сын: Шахов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1905 ст.

Дочь: Шахова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шахов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Шахова Варвара Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.02.1918 ст.

Жена: Шахова Асенефа Анемподистовна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close