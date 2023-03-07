Шахов Илиодор Аполлонович
Место рождения
Дата рождения16.11.1839 ст.
Дата смерти05.11.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1839 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шахов Александр Илиодорович
Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1864 ст.
Сын: Шахов Николай Илиодорович
Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.05.1865 ст.
Сын: Шахов Дмитрий Илиодорович
Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1869 ст.
Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.
Сын: Шахов Николай Илиодорович
Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Сын: Шахов Василий Илиодорович
Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна
Рождение ребёнка
23.01.1875 ст.
Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.
Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.
Сын: Шахов Григорий Илиодорович
Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахова Прасковья Ниловна
Смерть
05.11.1919