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Шахов Илиодор Аполлонович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.11.1839 ст.

Дата смерти

05.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: Шахова Наталья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Шахов Александр Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1864 ст.

Сын: Шахов Николай Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1865 ст.

Сын: Шахов Дмитрий Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1869 ст.

Сын: Шахов Андрей Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.

Сын: Шахов Николай Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Сын: Шахов Василий Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1875 ст.

Сын: Шахов Иван Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.

Сын: Шахов Павел Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.

Сын: Шахов Пётр Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.

Сын: Шахов Григорий Илиодорович

Мать ребёнка: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Прасковья Ниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.11.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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