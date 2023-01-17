Шахова (Попова) Прасковья Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Попова) Прасковья Ниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1843 ст.

Дата смерти

21.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1843 ст.

Отец: Попов Нил Александрович

Мать: Попова Иустиния Вуколовна

Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.

Сын: Шахов Николай Илиодорович

Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Сын: Шахов Василий Илиодорович

Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1875 ст.

Сын: Шахов Иван Илиодорович

Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.

Сын: Шахов Павел Илиодорович

Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.

Сын: Шахов Пётр Илиодорович

Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.

Сын: Шахов Григорий Илиодорович

Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Илиодор Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.04.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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