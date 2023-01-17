Шахова (Попова) Прасковья Ниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1843 ст.
Дата смерти21.04.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1843 ст.
Отец: Попов Нил Александрович
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.
Сын: Шахов Николай Илиодорович
Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Сын: Шахов Василий Илиодорович
Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович
Рождение ребёнка
23.01.1875 ст.
Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.
Сын: Шахов Григорий Илиодорович
Отец ребёнка: Шахов Илиодор Аполлонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1919