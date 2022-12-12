Шахова (Соколова) Варвара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Соколова) Варвара Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.

Сын: Шахов Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.

Сын: Шахов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1905 ст.

Дочь: Шахова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шахов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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