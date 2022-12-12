Шахова (Соколова) Варвара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
25.07.1901 ст.
Сын: Шахов Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
12.08.1905 ст.
Дочь: Шахова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Смерть
Неизвестно