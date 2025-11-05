Евдоким Степанов 20.07.1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдоким Степанов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.07.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Матрона Харитонова1781 ст. г.р.
Отец
Тепляков Степан Петров1775 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1812 ст.

Отец: Тепляков Степан Петров

Мать: Матрона Харитонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. безфамильные. крест.

Крещение
28.07.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник с. Ташлы дворовый ч. Петр Федотов.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.