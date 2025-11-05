Евдоким Степанов
мужской, родился 20.07.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьМатрона Харитонова1781 ст. г.р.
ОтецТепляков Степан Петров1775 ст. г.р.
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Рождение
20.07.1812 ст.
Отец: Тепляков Степан Петров
Мать: Матрона Харитонова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
28.07.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. не указан. безфамильные. крест.