Тепляков Антон Степанов
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Степан Петров
Мать: Матрона Харитонова
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
г. Никифоровой крест. Антоний Стефанов Тепляков, 19 лет, первым браком онаго сельца крест. Егора Михайлова Советова дочь девица Фекла Егорова, 18 лет. Поручители Тысяцкий оногож сц. крест. Василий Ив... Показать все
Смерть
Неизвестно