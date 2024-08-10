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Тепляков Антон Степанов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1817 ст.

Отец: Степан Петров

Мать: Матрона Харитонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Жена: Теплякова (Советова) Фёкла Егорова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
г. Никифоровой крест. Антоний Стефанов Тепляков, 19 лет, первым браком онаго сельца крест. Егора Михайлова Советова дочь девица Фекла Егорова, 18 лет. Поручители Тысяцкий оногож сц. крест. Василий Ив... Показать все
Смерть
Неизвестно

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